Вместо съемного жилья в Глубоком - свое в столице! А также внедорожник для многодетной семьи и другие истории победителей 64-го тура игры "Удача в придачу!"

Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" самым чудесным образом меняет жизнь покупателей из всех уголков нашей страны к лучшему. Кто-то благодаря обычной шоколадке садится за руль новенького автомобиля, а кому-то решить жилищный вопрос помогает… сок! По крайней мере, именно так получилось у главных победителей 64-го тура. В этот вторник госпожа Фортуна широко улыбнулась молодой семье, живущей в съемном жилье в городе Глубокое. Светлана Закревская, которая сейчас находится в декретном отпуске с маленьким Егором, и не думала, что один из ее походов в магазин обернется ключами от столичной квартиры! Радостную новость принес этот розыгрыш и для многодетной мамы Елены Гловинской из Несвижа - ей достался вместительный внедорожник! А еще два "Хендэ Крета" выиграли завбиблиотекой Ирина Нелипович из Березы и предприниматель Алексей Сидоров из Молодечно.

Сложно даже представить, какие эмоции испытали эти счастливчики, когда во вторник услышали три заветных для каждого участника игры "Удача в придачу!" слова: "Вы выиграли автомобиль!" Или того больше: "Вы выиграли квартиру!" Кстати, благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by оценить честность и прозрачность, а также окунуться в яркую и зажигательную атмосферу розыгрыша призов, который состоялся 17 апреля в столичном "Е-Сити", мог любой желающий.

А всего через день, в четверг, 19 апреля, самые удачливые покупатели этого тура собрались здесь же, на ул.Денисовской, 8, чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. Что важно, никаких налогов за суперпризы главным победителям "Удачи в придачу!" платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Конечно, больше всего в этом туре повезло молодой семье Закревских, которая на данный момент проживает в съемном доме в городе Глубокое, что в Витебской области. Светлана, которая находится в декретном отпуске, и Виталий, работающий машинистом экскаватора, делая свои покупки в "Евроопт", даже и не мечтали, что обычный сок поможет им решить самый важный жилищный вопрос!

И вот ключи от столичной недвижимости в руках – время оценить саму квартиру!

"Нам в "Евроопт" нравятся и цены, и ассортимент, поэтому всегда в этот магазин ходим. Идешь за покупками, не тяжело же взять "товар удачи", вот я и брала, думала: а мало ли? И выиграли! - сама не верит своей удаче счастливица. - Ехали с мужем и ребенком в машине, и тут звонок, сразу все слова из головы вылетели. Положила трубку и говорю мужу: не знаю, правда, не правда, но, по-моему, мы выиграли квартиру в Минске!"

Восторг, недоверие, радость, сомнения… И две бессонные ночи! Супруги не могли поверить своему счастью, пока в руках у них не оказались ключи от такой желанной собственной квартиры! "Мы так мечтали о своем жилье, откладывали, копили, но и не думали, что наш вопрос решится вот так, в одну секунду, и что у нас появится квартира в Минске, - признается со слезами на глазах Светлана. - Мы с мужем до сих пор в шоке! Ведь мы не такие уж везунчики, и за все время, что играли, больше 5 рублей не выигрывали. А тут сразу главный приз, и такой нужный для нас!"

Светлана Закревская: "Мы так мечтали о своем жилье, откладывали, копили, но и не думали, что наш вопрос решится вот так, в одну секунду, и что у нас появится квартира в Минске!"

Молодой семье действительно невероятно повезло! Просторное жилье стоимостью более 113 тыс. рублей (или свыше $55 тыс. в эквиваленте) находится в престижном районе столицы по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки! Но даже если молодая семья не решится покинуть город Глубокое, то квартиру всегда можно сдавать и получать стабильный доход. Или продать и приобрести жилье в своем городе. Словом - вариантов решения жилищного вопроса у семьи Закревских теперь масса!

Квартира в столичной новостройке – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

Кроме ключей от столичной квартиры, кстати, уже 44-й, разыгранной в игре "Удача в придачу!" , сегодня в "Е-Сити" победителям 64-го тура были также вручены ключи от трех "железных" красавцев - новеньких "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. В этот четверг стильные кроссоверы с фирменной наклейкой "Удача в придачу!" на капоте покинули свое место, где были "припаркованы" целую неделю. И сегодня по белорусским дорогам колесят уже 173 автомобиля от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Полноправной хозяйкой "Хендэ Крета" цвета красный перламутр отныне является Елена Гловинская из города Несвижа Минской области, техник по мелиорации, которая сейчас находится в декретном отпуске с третьим сыном. Для этой большой семьи, где самому старшему ребенку 9 лет, а младшему всего год, вместительный внедорожник будет очень кстати!

Многодетная мама Елена Гловинская: "Внедорожник очень нравится, думаю, в такой вся наша семья поместится!"

"В "Евроопт" хожу часто и решила заодно играть: а вдруг? И вот получилось! - радуется эта победительница своей удаче, по-хозяйски осматривая выигранное авто. - До этого выигрывала 2 рубля на телефон пару раз, а теперь такой крупный приз! Внедорожник очень нравится, думаю, в такой вся наша семья поместится!"

А "товаром удачи" для этой дружной семьи стала обычная шоколадка. "Сладенькое у нас в почете, поэтому всегда что-то покупаю, и вот вкусняшка принесла такую удачу, первый раз в жизни так повезло! - смеется Елена. - Так что желаю всем верить в победу и не сдаваться. Та же шоколадка на бюджете не скажется, а может оказаться такой счастливой!"

Внедорожник "Хендэ Крета" цвета синий металлик отправился в город Береза Брестской области, где проживает его новая владелица Ирина Нелипович, заведующая библиотекой в школе. Этот стильный автомобиль стал настоящей наградой для покупательницы за настойчивость!

Завбиблиотекой Ирина Нелипович: "Свою формулу удачи я успешно доказала: надо верить в победу и не изменять любимому магазину!"

"Играю я с первых туров, в каждом у меня были игровые коды, но никогда не выигрывала. Все даже смеялись с меня, что я, несмотря на это, все свои покупки делаю только в "Евроопт", но я всегда знала, что дождусь свою удачу! И вот наконец-то у меня это получилось! - радости Ирины нет предела. - Вы знаете, часто смотрела розыгрыш, как других поздравляют в прямом эфире, и думала: как-то люди на выигрыш реагируют слишком спокойно. Даже репетировала, что бы я говорила в таком случае, но когда сама выиграла, то впала в настоящий шок от неожиданности, а уже потом наступила радость: да не может быть!"

Права у Ирины есть, а вот автомобиля несколько лет как не было: старый сдали на металлолом, а новый так и не купили. "О покупке не было и речи, потому что не было финансовой возможности, - объясняет она. - А теперь у нас с дочкой есть новенький внедорожник, будет ей подарок! Так что свою формулу удачи я успешно доказала: надо верить в победу и не изменять любимому магазину!"

А ключи от "Хендэ Крета" цвета оранжевый металлик вручены Алексею Сидорову, индивидуальному предпринимателю из города Молодечно Минской области. Как рассказал этот победитель, в игре их семья участвует с осени, на Новый год выиграли сертификат на 10 рублей, а следующим призом стал автомобиль!

Предприниматель Алексей Сидоров: "У нас сейчас есть маленькая машинка, собирались ее уже менять, давали объявление о продаже, и тут такая удача!"

"Зарегистрироваться в игре была инициатива жены, так что благодаря ей, можно сказать, и выиграли. Когда узнали, сразу какой-то нервный мандраж напал, а потом начали кричать "ура!", друг друга поздравлять… - со смехом вспоминает Алексей. - У нас сейчас есть маленькая машинка, собирались ее уже менять, давали объявление о продаже, и тут такая удача. Супруга ходила за продуктами, и ей уже на кассе предложили "товар удачи", взяла шоколадку, и повезло. Первым делом на новенькой машине поедем к родственникам, чтобы и они поверили, что выиграть возможно!"

Еще 200 покупателей в 64-м туре выиграли денежные призы по 500 рублей. Забрать эти суммы победители смогли уже в среду, 18 апреля, в гипермаркетах своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Давайте познакомимся!

Покупатели, выигравшие по 500 рублей, получили свои призы в среду. В столичном "Е-Сити" наградили счастливчиков из минского региона

"Постоянно покупаю продукты в "Евроопт", поскольку он рядышком с домом, выигрывала по 2 рубля и сертификат на 5 рублей, и вот повезло по-крупному! – радуется Валентина Сапцина из городского поселка Мачулищи, которая приехала на награждение вместе с внучкой. - Мы так обрадовались, когда узнали, а особенно моя мамочка! Она постоянно смотрит розыгрыши и так мечтала, чтобы кто-то из родственников выиграл. Маме на днях исполняется 85 лет, так что это будет ей подарок!"

Пенсионерка Валентина Сапцина: "Будет подарок для моей мамочки к 85-летию – она все розыгрыши смотрит и так мечтала, чтобы кто-то из родственников выиграл!"

"Я играю давно, в 6-м туре выиграла миллион "старыми", а в 64-м – 500 рублей "новыми"! Так что в удачу верю! - делится своей историей минчанка Ирина Цыганкова, директор небольшого частного предприятия. - И мне кажется, что удача всегда приходит как вознаграждение свыше за какие-то хорошие дела. В понедельник у нас был практически пожар на даче, только большими силами удалось справиться, а во вторник такая радость случилась! Сразу настроение улучшилось на все 100, или нет, на все 500!"

Директор предприятия Ирина Цыганкова: "В понедельник у нас был практически пожар на даче, а во вторник такая радость случилась!"

Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" тур за туром исполняет мечты белорусов. С февраля 2016 года разыграны 44 квартиры в Минске, 173 автомобиля, 320 путевок на двоих на лучшие курорты мира. И более 1,6 млн других призов. В целом призовой фонд народной игры за это время составил почти $16 млн!

Стать участником игры очень просто - достаточно один раз зарегистрироваться на странице "Удача в придачу!" сайта evroopt.by. А затем совершать свои обычные покупки в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или заказывать товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". Главное, не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" либо "СТАТУСкарту".

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 24 апреля!

Что такое "СТАТУСкарта"? Это карта СтатусБанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов! Так, на остаток денежных средств на счете, к которому выпущена данная карточка, начисляется 3% годовых. А по всем безналичным операциям в пунктах торговли и сервиса действует кэшбэк, то есть часть потраченных денег вернется обратно на карточку. Кроме того, каждый держатель "СТАТУСкарты" может оформить овердрафт и пользоваться предоставленными средствами бесплатно до 45 дней.

Чтобы получить "СТАТУСкарту", владельцам карточки "Е-плюс", а также тем, кто еще не оформлял эту дисконтную карточку, необходимо обратиться в отделение СтатусБанка. Замена карточек "Е-плюс" на "СТАТУСкарту" бесплатна. При этом игровые коды в игре "Удача в придачу!" будут начисляться с первой же покупки! Единственное условие - зарегистрироваться на сайте evroopt.by, а тем, кто уже зарегистрирован и принимал ранее участие в игре, - ввести в личном кабинете номер штрих-кода "СТАТУСкарты", размещенный на обратной стороне карточки, и еще раз подтвердить согласие на участие в игре. И все игровые коды при совершении покупок будут автоматически присваиваться уже на эту карту и, соответственно, ее владельца.

Согласитесь, прекрасная возможность получить все преимущества банковской карточки и дисконтной программы, а еще - шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру! Уже во вторник игровые коды, начисленные за покупки с 16 по 22 апреля, примут участие в розыгрыше призов 65-го тура. На кону 24 апреля квартира в престижном районе Минска - по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6, а также три автомобиля "Хендэ Крета" и более 50 000 других призов!

На кону в предстоящий вторник квартира в Минске, три автомобиля "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Хотите стать обладателем одного из них? Тогда самое время запасаться игровыми кодами этого тура! И, кто знает, может быть, уже в этот вторник заветные ключи от автомобиля или квартиры в Минске достанутся именно вам?!