Во Дворце Независимости на экскурсии побывали представители Госпогранкомитета

1 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Представители Государственного пограничного комитета сегодня приняли участие в экскурсии по Дворцу Независимости, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Офицерам, а их было 50 человек, подробно рассказали об истории строительства Дворца Независимости. Огромный вклад в создание этого уникального сооружения внесли именно белорусские мастера, чьим искусством восхищаются как белорусы, так и зарубежные гости. Пограничники посетили уже ставшие историческими залы, где проходили значимые международные форумы и проводятся другие важные встречи.

Гостям показали видеофильм о том, как создавался Дворец Независимости.

В Беларуси на днях отмечался 100-летний юбилей пограничной службы.-0-

Фото Николая Петрова