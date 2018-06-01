Во Дворце Независимости на экскурсии побывали представители Госпогранкомитета

1 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Представители Государственного пограничного комитета сегодня приняли участие в экскурсии по Дворцу Независимости, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Офицерам, а их было 50 человек, подробно рассказали об истории строительства Дворца Независимости. Огромный вклад в создание этого уникального сооружения внесли именно белорусские мастера, чьим искусством восхищаются как белорусы, так и зарубежные гости. Пограничники посетили уже ставшие историческими залы, где проходили значимые международные форумы и проводятся другие важные встречи.
Гостям показали видеофильм о том, как создавался Дворец Независимости.
В Беларуси на днях отмечался 100-летний юбилей пограничной службы.-0-
Фото Николая Петрова
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