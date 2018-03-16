Во время акции "Стоп - заяц!" БЖД выявила только трех безбилетников

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время акции Белорусской железной дороги "Стоп - заяц" выявлено только три безбилетных пассажира, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Белорусская железная дорога 16 марта провела акцию "Стоп - заяц!", направленную на повышение культуры проезда пассажиров в поездах.
"Во время акции контроль за наличием проездных документов (билетов) у пассажиров был осуществлен по прибытию и отправлению в 35 поездах региональных линий экономкласса. Надо отметить, что всего было выявлено 3 безбилетных пассажира, взыскано штрафа и тарифа на сумму Br56. Результаты акции свидетельствуют о повышении уровня культуры пассажиров в железнодорожном транспорте и эффективности принимаемых мер по профилактике безбилетного проезда", - подчеркнули в пресс-центре.
Также во время акции пассажирам вручались тематические памятки с информацией о правилах проезда в поездах.
Инициатором акции выступил отраслевой комитет ОО "БРСМ" белорусской магистрали. Всего в акции приняли участие более 350 членов комитета БРСМ Белорусской железной дороги, около 50 работников контрольно-ревизионных подразделений, а также сотрудники отделов внутренних дел на транспорте.-0-
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