Во время проверки ВС Беларуси проводится контроль состояния техники и вооружения

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время комплексной проверки Вооруженных Сил Беларуси проводится контроль технического состояния вооружения и военной техники, содержащейся в арсеналах и базах. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Проверены документация и необходимые формуляры, изучены условия обслуживания техники, процессы ее хранения. На данный момент контроль технического состояния вооружения и военной техники осуществляют четыре бригады. "Проверяется техника в городах Гомеле и Осиповичи, поселке Лапичи и городском поселке Уречье. Специалистами проверяются ракетно-артиллерийское вооружение, средства связи, ракеты, бронетанковое вооружение. Также с использованием контрольно-проверочной аппаратуры проверяются зенитные управляемые ракеты ЗРК "Оса", "Стрела-10" и ПЗРК. Уже сегодня видно: техника хранится и обслуживается в соответствии со всеми требованиями", - рассказал старший группы проверки техники и вооружения в арсеналах и базах центрального подчинения Василий Тарасюк.

Для более тщательной проверки привлечены специалисты предприятий Государственного военно-промышленного комитета. В Минобороны обратили внимание, что проверяются сложное радиоэлектронное оборудование, системы, узлы и агрегаты вооружения. В министерстве уточнили, что объемы проверяемой техники составляют около 10% от хранящейся в арсеналах и базах. По результатам проверки, в зависимости от состояния техники, этот процент будет увеличен или уменьшен.

Проверенные на сегодня образцы вооружения технически исправны и готовы выполнять задачи по предназначению, подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, Государственный секретариат Совета Безопасности в соответствии с поручением Президента Беларуси проводит проверку Вооруженных Сил. Она охватывает наиболее важные вопросы боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии.

Контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой.

Будет проверена система отмобилизования войск, в том числе готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, а формируемая бригада - на способность самостоятельно выполнять задачи по предназначению. Из запаса призывается до 2 тыс. военнообязанных.

Особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма. Отдельно проверяются вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники в боевых воинских частях и на базах хранения.-0-