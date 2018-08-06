Во вторник 60-ю квартиру от "Евроопт" разыграет солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок!

Валерий Скорожонок, солист легендарного ансамбля "Песняры", - человек, из уст которого так приятно будет получить весть о выигрыше квартиры!

Знаете ли вы, что люди, отмечающие 80 лет совместной жизни, оказывается, празднуют "дубовую" свадьбу? Дуб – величественное дерево, ставшее символом мудрости. И так же, как вековой дуб, укоренилось среди покупателей "Евроопт" правило: каждый вторник в игре "Удача в придачу!" разыгрывается огромное количество призов!

7 августа в розыгрыше юбилейного, 80-го, "Удача в придачу!" замрут в ожидании заветного звонка из студии минского ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 сотни тысяч участников игры, собравших игровые коды в период с 30 июля по 5 августа за покупки в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Первый августовский розыгрыш, как и прочие, щедр на призы: во вторник "Евроопт" разыграет квартиру в Минске, пятерку стильных авто "Ниссан Джук" и более 20 000 денежных призов.

Дом, про который уже завтра один из участников 80-го тура сможет с гордостью сказать: "Мой родны кут!"

Уютная квартира в столичной новостройке по адресу ул.Ильянская, 10 расположена в современном и очень удобном районе. Рядом – "Минск-Арена", буквально через дорогу – уютный лесопарк и водохранилище "Дрозды".

Кстати, вестником удачи для главного счастливчика 80-го тура станет солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок. Быть может, именно вы уже завтра услышите в своей телефонной трубке голос, который звучал в таких выдающихся шлягерах, как "Беловежская пуща", "Веранiка", "Мой родны кут" и многих других!

Что касается великолепной пятерки "Ниссан Джук", то и тут прелесть призов очевидна! Автомобили с автоматической коробкой передач прямиком из салона были транспортированы на площадку около "Е-сити". Ключи и документы от машин и квартиры победители получат уже через день после розыгрыша, в четверг. И, что важно, никаких налогов за выигранные суперпризы счастливчикам платить не придется: обо всем позаботится "Евроопт".

Посмотрите, какие они красивые! Совсем скоро каждый из этих автомобилей встретит своего нового хозяина!

Напомним, что еще более 20 000 участников 80-го тура 7-го августа получат известия о выигрыше денежных призов.

Наблюдать за трансляцией розыгрыша можно будет уже 7 августа в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также онлайн на сайте evroopt.by и на официальных страницах "Евроопт" в социальных сетях.

Семь цифр могут круто изменить вашу жизнь! Дайте удаче шанс!

А если вы заприметили для себя какой-то из призов розыгрыша – скорее поспешите в "Евроопт", ведь уже сегодня стартовал новый, 81-й, тур, в котором также будет разыграна квартира в Минске, пять авто и более 20 000 денежных призов. И пусть фортуна не промахнется!