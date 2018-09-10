Во вторник 65-ю квартиру от "Евроопт" разыграет художественный руководитель Белгосцирка!

Дамы и господа! На арене - розыгрыш 85-го тура игры
Господин Григалюнас принял приглашение "Евроопта" и прибудет в студию игры на Денисовской, 8 в минском ТРЦ "Е-сити", чтобы рассказать о грандиозных премьерах в Белгосцирке и разыграть квартиру среди участников 85-го тура!
Просторные апартаменты находятся в столичном микрорайоне "Сухарево" на ул. Академика Карского, 8. Расположение дома действительно удачное: рядом есть все, что нужно для комфортной городской жизни, в том числе школы и детские сады, новая поликлиника, салоны красоты, многочисленные магазины, среди которых - гипермаркет "Евроопт" на ул. Монтажников, 2, добраться туда можно на бесплатном автобусе, который останавливается неподалеку.
Еще пятеро счастливчиков по итогам розыгрыша станут обладателями красивых и вместительных внедорожников Geely Atlas, которые подходят как для поездок по городу, так и для загородных путешествий. Такое авто подчеркнет статус владельца и станет настоящим украшением на дороге!
Также во вторник своих обладателей найдут более 20 000 денежных призов!
На сайте evroopt.by в разделе игры
Наблюдать за розыгрышем призов 85-го тура можно в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на страничках "Евроопт" в социальных сетях и на сайте
И, конечно, начинайте запасаться игровыми кодами очередного, 86-го, тура игры, который стартовал в понедельник! Все игровые коды, полученные вами на этой неделе за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с использованием дисконтной карты "Е-плюс" или Статускарты, будут 18 сентября претендовать на деньги, внедорожники и квартиру в Минске!
Также за каждые 15 рублей в чеке с предъявлением дисконтной карты "Е-плюс" или Статускарты покупатели получат в подарок игрушку-бонстика из коллекции "Легенды и мифы Беларуси". Успейте собрать всю коллекцию героев до 23 сентября! Подробности - на сайте
Удача ближе, чем вы думаете! Смотрите розыгрыш призов во вторник, совершайте нужные вам покупки - и пускай вам обязательно повезет, как повезло уже многим покупателям "Евроопт"!
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