Водитель автобуса или маршрутки должен начинать движение после окончания продажи билетов

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автобуса или маршрутки должен начинать движение только после окончания продажи билетов пассажирам. Это предусмотрено требованиями новой редакции Правил автомобильных перевозок пассажиров, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.
"Члены экипажа транспортного средства в соответствии со своими полномочиями обязаны начинать движение транспортного средства после окончания продажи билетов при наличии пассажиров, намеревающихся приобрести билет у водителя", - сказал он.
Сергей Дубина уточнил, что данное требование касается всех транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом в регулярном сообщении, - это городские, пригородные и междугородные перевозки. При этом действие нормы не распространяется на перевозку в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси.
Кроме того, по новым правилам, пассажир обязан при отсутствии проездного документа и намерении приобрести его у водителя входить в автобус через переднюю дверь.
Новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров вступают в силу 12 октября.-0-
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