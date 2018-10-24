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Водители грузовиков при выезде в Литву теперь могут предъявлять электронную декларацию на топливо

Общество 24.10.2018 | 12:27
Фото из архива
Фото из архива

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители грузовиков при выезде в Литву теперь смогут заранее задекларировать топливо и предъявить декларацию в электронном виде, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"В целях сокращения времени нахождения транспортных средств в литовских пунктах пропуска декларация на топливо, обязательная для заполнения водителями грузовых автомобилей, может быть заблаговременно заполнена и предъявлена Литовской таможне в электронном виде через интернет-портал https://keleiviams.lrmuitine.lt", - сообщили в ГТК.

В ведомстве пояснили, что соответствующие сведения таким образом может внести заинтересованное лицо (водитель, экспедитор, таможенный представитель и др.). В таком случае заполнения бумажного экземпляра декларации на топливо не потребуется.-0-

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Теги
ГТК, информационные технологии, таможенное законодательство, таможня
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