Водители грузовиков при выезде в Литву теперь могут предъявлять электронную декларацию на топливо

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители грузовиков при выезде в Литву теперь смогут заранее задекларировать топливо и предъявить декларацию в электронном виде, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.
"В целях сокращения времени нахождения транспортных средств в литовских пунктах пропуска декларация на топливо, обязательная для заполнения водителями грузовых автомобилей, может быть заблаговременно заполнена и предъявлена Литовской таможне в электронном виде через интернет-портал https://keleiviams.lrmuitine.lt", - сообщили в ГТК.
В ведомстве пояснили, что соответствующие сведения таким образом может внести заинтересованное лицо (водитель, экспедитор, таможенный представитель и др.). В таком случае заполнения бумажного экземпляра декларации на топливо не потребуется.-0-
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