18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители смогут проверить количество набранных штрафных баллов в специальном приложении. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон во время круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении".

На данный момент в законопроекте есть норма, что информация о количестве набранных штрафных баллов будет храниться в специальном приложении. "Предполагается реализовать это на сайте МВД. Любой человек сможет посмотреть информацию о себе", - отметил Александр Занимон.

Представитель МВД подчеркнул, что разработчики проекта закона постарались сделать систему начисления баллов прозрачной. В документе прописано, какому нарушению соответствует то или иное их количество. Каждый водитель может посмотреть, какие у него были нарушения, и посчитать баллы, которые ему начислены, сопоставив эту информацию со сроками их действия.

Материалы круглого стола будут размещены на сайте БЕЛТА.-0-