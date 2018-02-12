Водолазы инженереных войск ВС Беларуси отработают погружение в условиях низких температур

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбор водолазных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Беларуси пройдет 12-16 февраля на базе 188-й инженерной бригады, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Особенность сбора в том, что водолазные спуски для получения практических навыков в выполнении инженерно-технических и инженерно-разведывательных водолазных работ пройдут в естественных условиях, при низких температурах воздуха и воды", - пояснили в Минобороны.

В министерстве отметили, что на сборах свои практические навыки усовершенствуют как командиры водолазных подразделений, так и водолазы, которым предстоит выполнять инженерно-разведывательные и инженерно-технические, специальные работы в различных типах водолазного снаряжения. Кроме того, сборы станут проверкой уровня подготовленности должностных лиц, которые отвечают за организацию водолазного дела в воинских частях.-0-