Военная доктрина СГ будет отражать нынешнюю геополитическую ситуацию в мире - Рапота

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военная доктрина СГ будет отражать нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после открытия XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не думаю, что там будут принципиальные изменения. Но тем не менее какие-то изменения появятся, которые будут отражать нынешнюю геополитическую ситуацию в мире", - сказал Григорий Рапота.

Госсекретарь Союзного государства отметил, что не участвовал в составлении доктрины. "Мы просто предоставляем площадку и следим за тем, чтобы решение наших президентов претворялось в жизнь. Такое решение было принято - чтобы обновить доктрину. Связано это с тем, что национальные доктрины постоянно обновляются", - сказал он.

Соответствующими вопросами занимаются министерства обороны двух стран, работа ведется достаточно активная. Этот вопрос обсуждается на совместных коллегиях профильных ведомств.

Как сообщалось, Военную доктрину Союзного государства планируется представить в союзный Совмин во втором полугодии 2018 года. Этот документ отражает взгляды двух стран на обеспечение военной безопасности СГ. Принятие документа в новой редакции позволит привести нормативную правовую базу в области обеспечения военной безопасности в соответствие с современной военно-политической обстановкой.-0-