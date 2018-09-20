20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Военно-транспортная авиация Беларуси будет задействована в учении ОДКБ "Боевое братство". Об этом заявил сегодня на брифинге в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Учение ОДКБ "Боевое братство - 2018" пройдет с 1 октября по 2 ноября на территории четырех стран - России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Его составной частью станет учебная операция "Воздушный мост" с применением коллективных авиационных сил ОКДБ.

"Будут привлечены суда военно-транспортной авиации, боевая авиация от Беларуси на учение привлекаться не будет", - сказал начальник Объединенного штаба.

Помимо этого, по словам Анатолия Сидорова, от Беларуси в учении примут участие миротворческие подразделения, а также частично боевые подразделения, которые входят в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

"Кроме того, белорусские военные, прежде всего офицеры, будут принимать участие в соответствии с выделенными квотами в командовании Коллективными силами оперативного реагирования, в командовании Коллективными миротворческими силами", - добавил начальник Объединенного штаба.-0-