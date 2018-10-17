Военнослужащие 46-го арсенала ракет и боеприпасов выполняют задачи комплексной проверки ВС

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 46-го арсенала ракет и боеприпасов выполняют учебно-боевые задачи в ходе комплексной проверки Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

После завершения перемещения боеприпасов в район рассредоточения было проведено показное занятие с инженерно-техническим составом Вооруженных Сил. После мероприятия военнослужащие приступили к задаче по перемещению боеприпасов из района рассредоточения в пункт постоянной дислокации.

В Минобороны также рассказали, что сегодня на плацу 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты в торжественной обстановке состоялись проводы более 150 военнообязанных, призванных из запаса из Минской области, успешно выполнивших учебно-боевые задачи в рамках второго этапа комплексной проверки Вооруженных Сил.

В ходе проверки с ними были проведены занятия по основным предметам боевой подготовки. Запасники восстановили свои знания и навыки в специальной, огневой, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите и других дисциплинах. После чего, совершив марш в назначенный район, военнослужащие выполнили учебно-боевую задачу по аэрозольной маскировке объектов в двух районах. Лучшие из военнообязанных были поощрены грамотами, благодарственными письмами на работу, ценными подарками, а наиболее отличившиеся военнослужащие запаса получили очередные воинские звания, сообщили в Минобороны.-0-