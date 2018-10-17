Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
17 октября 2018, Ср
+10°C
Ясно EUR 2.4365
USD 2.1066
RUB 3.221
Главное
Александр Лукашенко и Сергей Румас Принятая на Всебелорусском народном собрании программа должна быть выполнена - Лукашенко
Президент
Зась проконтролировал выполнение поручений по комплексному развитию предприятий Оршанского района
Экономика
В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи
В мире
"Маяк Минска": на бульваре Пикассо – время новоселий!
Общество
Многодетные звездные мамы разыграли призы 90-го тура игры "Удача в придачу!". Кто выиграл квартиру и автомобили от "Евроопт"?
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
На конкурсе дебютов "Лістапада" будут преобладать картины азиатских стран
19:54 Культура
Сделка по Brexit может быть достигнута в ближайшее время - Мэй
19:40 В мире
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи
19:34 Президент
В Беларуси к 100-летию комсомола на каждом объекте труда молодежи появится памятная табличка
19:28 Общество
Минприроды заключит соглашение о сотрудничестве с Министерством нефти и полезных ископаемых Судана
18:58 Общество
Военнослужащие 46-го арсенала ракет и боеприпасов выполняют задачи комплексной проверки ВС
18:51 Общество
В работе ресурсных центров должно быть налажено сетевое взаимодействие - Карпенко
18:42 Общество
Беларусь и Россия разработают стандарты к техрегламенту ЕАЭС на детские игровые площадки
18:27 Общество
В Пинске при помощи открытки удалось изобличить злоумышленника
18:22 Происшествия
Беларусь и Польша обсудили повышение пропускной способности в "Брузгах" и "Кузнице Белостоцкой"
18:20 Общество
Проблемы строительной отрасли требуют кардинальных решений - Кухарев
18:09 Экономика
Конкурс по продаже акций ОАО "Пинские нетканые материалы" пройдет 9 ноября
18:07 Регионы
Бытовая техника при ввозе в ЕАЭС должна сопровождаться документом соответствия техрегламенту
18:03 Экономика
Предложения по совершенствованию законодательства о госзакупках направят в Совмин до 1 декабря
18:01 Экономика
Крупнейшие европейские киношколы примут участие в "Лістападзе"
17:58 Культура
В Пинске в новом торговом центре создадут около 100 рабочих мест
17:52 Регионы
В Оршанском районе мужчина чуть не убил знакомого из-за его напоминания о долге
17:52 Происшествия
Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира и стала четвертьфиналисткой Кубка Кремля
17:40 Спорт
Житель Украины оштрафован за незаконную рубку в заказнике "Ольманские болота"
17:40 Происшествия
Спецпроект о Беларуси, ее брендах и культуре стартовал на красноярском телеканале
17:38 Общество
Все новости
Темы
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Военнослужащие 46-го арсенала ракет и боеприпасов выполняют задачи комплексной проверки ВС

Общество 17.10.2018 | 18:51
Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 46-го арсенала ракет и боеприпасов выполняют учебно-боевые задачи в ходе комплексной проверки Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

После завершения перемещения боеприпасов в район рассредоточения было проведено показное занятие с инженерно-техническим составом Вооруженных Сил. После мероприятия военнослужащие приступили к задаче по перемещению боеприпасов из района рассредоточения в пункт постоянной дислокации.

В Минобороны также рассказали, что сегодня на плацу 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты в торжественной обстановке состоялись проводы более 150 военнообязанных, призванных из запаса из Минской области, успешно выполнивших учебно-боевые задачи в рамках второго этапа комплексной проверки Вооруженных Сил.

В ходе проверки с ними были проведены занятия по основным предметам боевой подготовки. Запасники восстановили свои знания и навыки в специальной, огневой, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите и других дисциплинах. После чего, совершив марш в назначенный район, военнослужащие выполнили учебно-боевую задачу по аэрозольной маскировке объектов в двух районах. Лучшие из военнообязанных были поощрены грамотами, благодарственными письмами на работу, ценными подарками, а наиболее отличившиеся военнослужащие запаса получили очередные воинские звания, сообщили в Минобороны.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
вооруженные силы, Министерство обороны, проверки
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4365 BYN 2.432 BYN 2.438 BYN
USD
2.1066 BYN 2.106 BYN 2.11 BYN
RUB
3.221 BYN 3.21 BYN 3.224 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Фонд "Белый аист" помог осуществиться мечте особенного ребенка
Все видео

Фотоновости

БРСМ запустил молодежный марафон к 100-летию комсомола
Все фото

Инфографика

Минск входит в тройку самых чистых городов мира Минск согласно рейтингу американского интернет-ресурса финансовых и аналитических новостей The Street занял по чистоте 3-е место.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Лукашенко требует активнее развивать импортозамещение и бороться с посредничеством
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керчи
Учреждены профессиональный праздник и официальная геральдика МИД Беларуси
Политика
Андрей Дапкюнас и Ручи Гханашиям. Фото МИД Индия изучит возможность предоставления белорусам электронных виз
Парламентская делегация КНР посетит Беларусь
Совмин Беларуси утвердил соглашение об обмене геопространственной информацией в СНГ
Экономика
Фото из архива В Беларуси упрощаются процедуры исполнения денежных обязательств
Проблемы строительной отрасли требуют кардинальных решений - Кухарев
Бытовая техника при ввозе в ЕАЭС должна сопровождаться документом соответствия техрегламенту
Происшествия
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома В лобовом ДТП в Миорском районе пострадали шесть человек
В Пинске при помощи открытки удалось изобличить злоумышленника
В Оршанском районе мужчина чуть не убил знакомого из-за его напоминания о долге
Регионы
Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Лошицы планируется открыть 20 октября
Конкурс по продаже акций ОАО "Пинские нетканые материалы" пройдет 9 ноября
В Пинске в новом торговом центре создадут около 100 рабочих мест
Спорт
Александра Саснович. Фото из архива Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира и стала четвертьфиналисткой Кубка Кремля
Егор Герасимов вышел в 1/4 финала Кубка Кремля
Новый сезон Кубка мира по биатлону откроется в декабре в Поклюке
Технологии
Фото из архива Международная конференция о средствах связи пройдет в Минске 18-19 октября
В Китае разработали наногенератор для зарядки электронных устройств от человеческих движений
Google создает поисковик для Китая
Культура
На XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" представят 167 картин
На конкурсе дебютов "Лістапада" будут преобладать картины азиатских стран
Крупнейшие европейские киношколы примут участие в "Лістападзе"
В мире
Фото Global Look Press Взрыв в колледже в Керчи: число жертв растет
Сделка по Brexit может быть достигнута в ближайшее время - Мэй
В колледже в Керчи обнаружено взрывное устройство
Калейдоскоп
Фото Tlum.ru Киностудия Warner Bros. снимет игровой фильм про Тома и Джерри
Певица Монеточка потеряла голос
В Норвегии под землей нашли корабль викингов
Газета 7 дней
Правильный градус: законы «разогрева»
Котел взаимных претензий
Псориаз – не клеймо
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия