Военнослужащие на субботнике приводят в порядок места боевой славы и мемориалы

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие во время республиканского субботника приводят в порядок места боевой славы, территории мемориалов и памятников, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.
Во всех органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях созданы рабочие группы. Также усилия воинских коллективов сосредоточены на благоустройстве парков воинских частей, наведении порядка на рабочих местах.
Заработанные и собранные в добровольном порядке денежные средства направят на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.-0-
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