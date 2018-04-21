Военнослужащие на субботнике приводят в порядок места боевой славы и мемориалы

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие во время республиканского субботника приводят в порядок места боевой славы, территории мемориалов и памятников, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Во всех органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях созданы рабочие группы. Также усилия воинских коллективов сосредоточены на благоустройстве парков воинских частей, наведении порядка на рабочих местах.

Заработанные и собранные в добровольном порядке денежные средства направят на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.-0-