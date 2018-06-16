Военнослужащие нового пополнения органов пограничной службы приняли присягу

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 670 военнослужащих нового пополнения органов пограничной службы сегодня приняли военную присягу, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Торжественные церемонии прошли почти во всех воинских частях органов пограничной службы. В Сморгонской пограничной группе в церемонии приняли участие около 70 человек из учебного пункта части. С этим памятным событием новобранцев поздравил председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо. Он отметил, что пограничники нового призыва с этого момента взяли на себя личную ответственность за защиту белорусского народа, за безопасность государства и нерушимость его государственной границы.

После завершения церемонии родители новобранцев смогли пообщаться с командованием погрангруппы, которое рассказало об особенностях и перспективах службы молодых пограничников. А их сыновья отправились в первое в своей жизни увольнение.

Принятию военной присяги предшествовали напряженные недели курса начальной военной подготовки. В Сморгонской погрангруппе предстоит служить молодежи из Гродненской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей и Минска. Они прошли серьезный отбор, включающий повышенные требования к состоянию здоровья и физическому развитию. Для службы на границе имеет значение образование, социальная характеристика, высокие моральные качества и даже семейное положение призывника. В органы погранслужбы закрыт путь молодежи, имеющей проблемы с законом. Предпочтение отдается молодым людям, имеющим гражданские специальности, родственные военно-учетным. Наиболее востребованными специальностями являются водители, повара, специалисты инженерного профиля.

Такие высокие требования к призывникам неслучайны: в охране государственной границы используются современные сложные комплексы вооружения и техники. После курса начальной военной подготовки основные навыки новобранцы получили на учебном пункте погрангруппы. Их первая пограничная специальность - инспектор пограничной службы, с которой на границу отправится часть военнослужащих. Остальные продолжат обучение по специальностям кинолога, повара, инженерного профиля. Водители пройдут доподготовку в центре подготовки специалистов материально-технического обеспечения. После окончания курса молодежь распределят в подразделения, непосредственно охраняющие границу.

Военнослужащие, призванные на срочную службу, проходят ее в основном в небольших воинских коллективах, пограничных заставах и постах, с особым укладом военной службы и полностью автономных. Многих это мотивирует впоследствии продолжить службу на границе по контракту.-0-