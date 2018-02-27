Военную доктрину СГ планируется представить в союзный Совмин во II полугодии

27 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Военную доктрину Союзного государства планируется представить в союзный Совмин во втором полугодии 2018 года. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника управления - начальник первого отдела информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Артем Буторин на заседании комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, передает корреспондент БЕЛТА.

Артем Буторин проинформировал, что на территории Беларуси цикл предварительного согласования Военной доктрины завершен. Белорусская сторона рассчитывает, что на этапе визирования документа проблем также не возникнет. "Во втором полугодии 2018 года этот документ будет представлен на рассмотрение в Совет Министров Союзного государства для принятия решения, можно ли выносить его на Высший государственный совет", - сказал представитель Генштаба.

Он подчеркнул, что Военная доктрина отражает взгляды двух стран на обеспечение военной безопасности Союзного государства. "Принятие этого документа в новой редакции позволит привести нормативную правовую базу в области обеспечения военной безопасности в соответствие с современной военно-политической обстановкой", - отметил Артем Буторин.

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы сближения законодательства Беларуси и России в области национальной безопасности. Затрагивалась тема совершенствования транспортной безопасности. Кроме того, депутаты подвели итоги выполнения в 2017 году плана совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России. -0-