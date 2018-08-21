Военные Беларуси и Азербайджана наметят перспективные направления дальнейшего взаимодействия

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси и Азербайджана проанализируют состояние военного сотрудничества и наметят перспективные направления дальнейшего взаимодействия. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Делегация Вооруженных Сил Азербайджана во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Наджмаддином Садыковым 21-24 августа находится с официальным визитом в Беларуси. "Запланированы переговоры в составе делегаций между начальниками генеральных штабов двух стран, а также встреча министра обороны Беларуси с Наджмаддином Садыковым. Белорусская и азербайджанская стороны проанализируют состояние двустороннего военного сотрудничества, наметят перспективные направления дальнейшего взаимодействия", - проинформировали в Минобороны.-0-