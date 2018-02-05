5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси и Латвии обсудят в Риге сотрудничество в области контроля над вооружениями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Представители вооруженных сил Беларуси и Латвии 6-8 февраля проведут в Риге рабочую встречу. Как пояснили в оборонном ведомстве, она будет посвящена вопросам выполнения договоренности между странами о дополнительных мерах доверия и безопасности.

"В ходе рабочей встречи стороны проведут оценку выполнения положений этой договоренности в 2017 году, рассмотрят предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласуют вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2018 году", - информировали в Минобороны.-0-