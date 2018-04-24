Военные химики совершенствуют полевую выучку на стародорожском полигоне

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с планом подготовки войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил по предназначению 24-27 апреля с 8-й бригадой РХБ защиты проводится тактико-специальное учение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Учение является главным мероприятием боевой подготовки военнослужащих и проводится с целью совершенствования полевой выучки личного состава и слаженности подразделений войск РХБ защиты. Военные химики будут выполнять спланированные мероприятия адекватно складывающейся сложной радиационной, химической и биологической обстановке.
Учение пройдет вблизи пункта постоянной дислокации 8-й бригады РХБ защиты, на полигоне Стародорожский и аэродроме Бобруйск.-0-
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