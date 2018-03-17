17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные из Франции проведут инспекцию в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Инспекционная группа посетит Беларусь с 19 по 23 марта в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венского документа 2011 года. Она проведет инспекцию одной из воинских частей (по выбору инспекторов), которая является объектом контроля в соответствии с положениями ДОВСЕ. Запланировано также посещение 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в рамках Венского документа.

Цель инспекции - проверка соответствия наличия на объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.

В инспекционных мероприятиях кроме шести военных инспекторов Франции примут участие представители из Германии, Польши и Турции.-0-