23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные из Канады, США и Финляндии проведут инспекцию в Беларуси 25-29 июня, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.
Инспекционная группа Канады, в соответствии с положениями Венского документа 2011 года, 25-29 июня посетит Беларусь. "В ее составе помимо двух канадских военных инспекторов будет по одному представителю из США и Финляндии. Группа проведет инспекцию в Минской и Могилевской областях", - проинформировали в Минобороны.
Цель визита - подтверждение отсутствия в инспектируемом районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.-0-
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