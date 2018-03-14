14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные из Латвии, Бельгии и США провели инспекцию в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

С 13 по 14 марта в соответствии с положениями Венского документа инспекционная группа Латвии провела инспекцию указанного района на территории Беларуси. "В ходе инспекции было подтверждено отсутствие в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа. В составе инспекционной группы, помимо трех военных инспекторов Латвии, приняли участие по одному военному инспектору из Бельгии и США", - проинформировали в Минобороны.-0-