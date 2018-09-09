Военные из Латвии, Литвы и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением ВС Беларуси

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За командно-штабным учением Вооруженных Сил Беларуси 10 и 11 сентября будут наблюдать представители ВС трех стран - Латвии, Литвы и Украины, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Проводимое учение по своим параметрам, согласно положениям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, не подлежит наблюдению. Вместе с тем, основываясь на принципах транспарентности в отношении проводимой военной деятельности и взаимности, Беларусь на добровольной основе пригласила представителей от трех соседних государств для наблюдения за ходом указанных военных действий.-0-