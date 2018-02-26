26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные из США и Нидерландов проведут инспекцию в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Инспекционная группа США будет находиться на территории Беларуси с 26 февраля по 1 марта в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Она проинспектирует воинскую часть (по выбору инспекторов), являющуюся объектом контроля в соответствии с положениями ДОВСЕ. Цель инспекции - проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству, отметили в военном ведомстве.

В составе инспекционной группы помимо восьми военных инспекторов США примет участие военный инспектор из Португалии.

Инспекционная группа Нидерландов посетит Беларусь с 27 февраля по 2 марта в соответствии с положениями Венского документа. Военные проведут проверку военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями указанного документа. В составе инспекционной группы кроме трех военных инспекторов Нидерландов примут участие по одному из Испании и Литвы.

В то же время инспекционная группа Беларуси с 27 по 28 февраля проведет инспекцию на территории Германии. Ее цель - подтверждение отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа.-0-