Военные отрабатывают современные способы ведения боевых действий на полигоне под Барановичами

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные отрабатывают современные способы и методы ведения боевых действий на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления боевой подготовки ВС Беларуси генерал-майор Андрей Некрашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил 23-27 апреля под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Сергея Потапенко проводится показное тактическое учение с 19-й гвардейской отдельной механизированной бригадой. "В ходе занятий сегодня отрабатываются современные способы и методы ведения боевых действий. Мы не стоим на месте - анализируем все, что происходит во время последних международных вооруженных конфликтов, и то, что приемлемо для нас, берем на вооружение. Например, такие способы ведения боевых действий, как сирийский вал, огневая или танковая карусель. Все это позволит значительно повысить эффективность применения частей и подразделений наших Вооруженных Сил", - рассказал Андрей Некрашевич.

Равков: 19-я гвардейская отдельная механизированная бригада достойно отработала показное учение "Бригада отработала достойно, видна ее подготовка, потому что слаживание рот, батальонов и бригады проводилось в полевых условия", - сказал Андрей Равков.

Кроме этого, в ходе учения будет отработано поддержание режима военного положения в тесном взаимодействии с подразделениями внутренних войск МВД, военно-воздушные силы ВС продемонстрируют новые способы применения авиации в современных условиях. "Сегодня в одном месте собраны практически все средства огневого поражения, даже такие как огнеметное подразделение. Отработка задач в комплексе с применением всех имеющихся сил и средств, безусловно, позволит присутствующих здесь командиров обучить новым формам и способам применения частей и подразделений ВС, организации взаимодействия при подготовке и ведении боевых действий", - заключил Андрей Некрашевич.

Более 1 тыс. военнослужащих, 30 танков, 50 боевых бронированных машин и 15 орудий артиллерии и реактивных систем залпового огня принимают участие в показном тактическом учении с 19-й гвардейской отдельной механизированной бригадой. Учебными целями мероприятия являются совершенствование практических навыков должностных лиц соединений и воинских частей в управлении штатными и приданными подразделениями в ходе подготовки обороны и ведения оборонительных действий в условиях напряженной, быстро меняющейся обстановки, а также организация и проведение мероприятий всестороннего обеспечения в интересах выполнения учебно-боевых задач.-0-