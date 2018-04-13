Военный комитет ОДКБ обсудил проведение в 2018 году мероприятий оперативной и боевой подготовки

13 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Военный комитет ОДКБ обсудил порядок проведения в 2018 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Его заседание состоялось сегодня в Астане под председательством первого заместителя министра обороны - начальника генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Мурата Майкеева, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в своем выступлении проинформировал о сроках проведения и содержании этапов совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2018", предварительном составе привлекаемых сил и средств и организации руководства совместными тренировками и учениями, - отметил пресс-секретарь. - На заседании также обсуждены порядок проведения в 2018 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки и рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ. По итогам достигнут ряд договоренностей, направленных на укрепление коллективной безопасности государств - членов ОДКБ".

На заседании председатель Военного комитета ОДКБ Мурат Майкеев акцентировал внимание на приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, которые были предложены Казахстаном во время его председательства в ОДКБ в 2018 году, и мерах по их выполнению.

В мероприятии приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ОДКБ, заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский.

Военный комитет ОДКБ был создан решением Совета министров обороны ОДКБ 19 декабря 2012 года для оперативного рассмотрения вопросов планирования, применения и развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и подготовки необходимых предложений.

В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-