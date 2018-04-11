Военный комитет ОДКБ рассмотрит материально-техническое обеспечение коллективных сил Организации

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Военный комитет ОДКБ 13 апреля на заседании в Астане рассмотрит вопросы материально-технического обеспечения коллективных сил Организации, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В повестке дня заседания Военного комитета - рассмотрение приоритетных направлений деятельности ОДКБ в военной сфере с акцентом на существующие вызовы и угрозы на центральноазиатском направлении, порядок проведения в 2018 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также вопросы материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

В мероприятии примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил государств - членов ОДКБ, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский.

Военный комитет ОДКБ был создан решением Совета министров обороны ОДКБ 19 декабря 2012 года для оперативного рассмотрения вопросов планирования, применения и развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и подготовки необходимых предложений.

В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-