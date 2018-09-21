Воины-пехотинцы надежно стоят на страже мира и безопасности Беларуси - Равков

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков поздравил личный состав Вооруженных Сил и ветеранов с Днем мотострелков, который отмечается в Беларуси 21 сентября, сообщает БЕЛТА.
Андрей Равков отметил, что праздник является свидетельством признания заслуг воинов-пехотинцев перед Отечеством. 21 сентября 1941 года 1-й Московской мотострелковой дивизии, доблестно сражавшейся в начальный период войны на белорусской земле, было присвоено высокое звание гвардейской. "Мы преклоняемся перед доблестью и самоотверженностью, проявленными советскими воинами-пехотинцами в годы Великой Отечественной войны. Их честь, отвага и мужество стали богатейшим достоянием нашей военной истории", - сказал министр.
По словам Андрея Равкова, современное поколение защитников Отечества, воспитанное на подвигах фронтовиков, свято хранит и приумножает их боевые традиции, продолжает летопись воинской славы, настойчиво совершенствует свое боевое мастерство. "Военнослужащие механизированных соединений и воинских частей, мотострелковых подразделений успешно решают сложные учебно-боевые задачи. Белорусский народ может быть твердо уверен: воины-пехотинцы надежно стоят на страже мира и безопасности нашей страны", - подчеркнул он.-0-
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