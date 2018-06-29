Войтех Филип: чешский народ чтит память всех жертв Второй мировой независимо от гражданства

29 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Чешский народ свято чтит память всех жертв Второй мировой войны независимо от гражданства. Об этом заявил заместитель председателя Палаты депутатов Парламента Чехии Войтех Филип на мероприятии, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

"Чешская Республика и чешский народ свято чтят память всех жертв Второй мировой войны независимо от гражданства, национальности и религиозной принадлежности, - сказал Войтех Филип. - Трагедия "Тростенца" тесно связана и с чешской историей прошлого столетия. Во время Второй мировой войны в концлагерях было уничтожено 80 тыс. чешских граждан еврейского происхождения. Около 6 тыс. из них были перемещены из концлагеря "Терезин" и из еврейского гетто в городе Брно в лагерь смерти "Тростенец", где они впоследствии были уничтожены и нашли упокоение на белорусской земле".

По словам парламентария, символично, что нынешнее мероприятие проходит в стране, народ которой является одним из наиболее пострадавших во Второй мировой войне. "В наши дни особенно важно хранить память о жертвах тех ужасных преступлений, совершенных нацистами во время Второй мировой войны, передать память нашим наследникам, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем", - подчеркнул Войтех Филип.

Он сообщил, что Президент Чехии Милош Земан в настоящее время очень занят работой, связанной с организацией нового чешского правительства, потому не смог приехать в Минск.

Чешский парламентарий поздравил Президента Беларуси и весь белорусский народ с наступающим Днем Независимости, который традиционно отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.-0-