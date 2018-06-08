VOKA запустило новый 30-дневный пакет с 95 каналами и большой библиотекой фильмов и сериалов

Цифровое телевидение VOKA и международный видеосервис MEGOGO запустили совместный пакет "VOKA ТВ и MEGOGO". В него вошло 95 телеканалов и большая коллекция контента, в которой каждый найдет фильмы и сериалы на свой вкус.

Абонентская плата за 30-дневную подписку на пакет "VOKA ТВ и MEGOGO" составит 10,5 рублей, что вдвое дешевле месячной стоимости каждого пакета по отдельности. К тому же интернет-трафик для абонентов velcom при просмотре VOKA - бесплатный. Как и первая неделя использования нового пакета.

"VOKA ТВ сегодня насчитывает более 90 рейтинговых телеканалов. Среди них спортивные, развлекательные, фильмовые, детские, музыкальные, научно-образовательные... Однако мы пошли дальше и добавили к пакету телеканалов медиатеку MEGOGO, которая насчитывает более 8 000 фильмов и сериалов. Телевидение и популярный фильмовый контент в одном пакете позволяют полностью закрыть ежедневные потребности белорусской семьи в разнообразном и интересном контенте за доступную стоимость", - рассказал начальник управления развития и продаж контента velcom Вячеслав Смирнов.

Пакет VOKA ТВ включает такие популярные телеканалы, как ТНТ, каналы группы Viasat, TV 1000, "Сетанта Спорт", Amedia, Nickelodeon, Fox, Discovery, Eurosport и десятки других. В библиотеке MEGOGO на сегодняшний день - 6700 фильмов и 1687 сериалов, российских и зарубежных. От уже ставших классикой "Доктора Хауса" и "Анатомии страсти" до не менее полюбившихся многим зрителям "Сватов" и "Ликвидации".

Смотреть популярные телеканалы, фильмы, сериалы и мультфильмы из пакета "VOKA ТВ и MEGOGO" можно на любом устройстве: смартфоне, планшете, компьютере, телевизоре.