Волонтеры БОКК смогут войти в состав боевых расчетов МЧС

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского общества Красного Креста в скором времени смогут войти в состав боевых расчетов МЧС. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску БОКК Дмитрий Русаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотим более плотно работать с волонтерами и в этом году запустить пилотный проект совместно с МЧС. Суть в том, что более опытные и подготовленные волонтеры в итоге войдут в состав боевых расчетов МЧС и будут выезжать на пожары, работать сутками, - пояснил Дмитрий Русаков. - Таким образом мы хотим приблизиться к опыту многих европейских стран, где пожарными-спасателями являются волонтеры".

Волонтеры отрядов быстрого реагирования после полугода обучения становятся универсальными помощниками. Их задействуют в разных чрезвычайных ситуациях (при низких температурах, паводках). "Начался сезон, когда наши волонтеры часто выезжают на вызовы для поиска людей в лесу, - добавил он. - Своеобразным экзаменом для отрядов стала ситуация с мостом под Житковичами - они посменно в круглосуточном режиме дежурили на берегу реки, помогали обеспечивать безопасность населения".

Волонтеры БОКК также обучают население навыкам оказания первой помощи. В прошлом году более 20 тыс. человек прошли такие курсы.

"Еще одна наша задача - выработать систему привлечения и управления спонтанными волонтерами, вроде тех, кто участвовал в поисках Максима Мархалюка. Так, чтобы те, кто хочет помочь, были проинструктированы и сами не пострадали, оказывая кому-то помощь", - заключил Дмитрий Русаков.-0-