Волонтеры БРСМ благоустроят территорию минского храма иконы Божией Матери "Всецарица"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской этап республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси" пройдет 13 сентября на территории храма иконы Божией Матери "Всецарица" в Минске, сообщили БЕЛТА в городской организации БРСМ.
Благотворительный проект реализуется в Беларуси с 2013 года. Волонтеры движения "Доброе сердце" совместно с основными конфессиями проводят трудовые акции, направленные на благоустройство и восстановление храмов, монастырей, святилищ, капелл, придорожных крестов, святых источников, организуют открытые диалоги духовно-нравственной направленности, разрабатывают новые экскурсионные маршруты "Святыни Беларуси".
Более 50 активистов 13 сентября помогут убрать территорию храма, нарубят дров, вынесут строительный мусор. После трудовой акции их ожидает чаепитие с настоятелем прихода храма, председателем Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви протоиереем Кириллом Шолковым.
Состоится награждение лучших волонтеров столицы. Они получат благодарности и подарки от Минской городской организации БРСМ.-0-
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