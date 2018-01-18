Волонтеры БРСМ помогут людям с ограниченными возможностями добраться до участков в дни голосования

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ помогут людям с ограниченными возможностями добраться до участка в дни голосования на выборах в местные Совета депутатов 28-го созыва. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор волонтерского движения "Доброе сердце", и.о. секретаря ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.

Сегодня при областных и Минском городском комитетах БРСМ начали работу горячие линии по оказанию помощи маломобильным избирателям. С просьбой оказать помощь в сопровождении людей с ограниченными возможностями на избирательные участки в день выборов, 18 февраля, и дни досрочного голосования можно обратиться в региональные отделения волонтерского движения "Доброе сердце". Для этого необходимо оставить предварительные заявки, позвонив по телефонам в Бресте - 8 (0162) 21-15-92, Витебске - 8 (0212) 66-20-87, Гомеле - 8 (0232) 60-15-57, Гродно - 8 (0152) 72-20-96, Минской области - 8 (017) 289-15-28, Могилеве - 8 (0222) 76-67-51 и 8 (0222) 76-64-49, Минске - 8 (017) 284-85-54. Планируется, что горячие линии будут работать и при территориальных комитетах БРСМ.

"Кроме того, союз молодежи планирует задействовать для дежурства на избирательных участках во время выборов более 4,5 тыс. волонтеров "Доброе сердце". Добровольцы БРСМ окажут необходимое содействие в передвижении инвалидам, людям пожилого возраста, мамам с маленькими детьми в колясках и другим гражданам, нуждающимся в помощи", - рассказала Александра Гончарова.

Она отметила, что у волонтеров БРСМ уже есть опыт работы на выборах. Тем не менее союз молодежи предлагает Белорусскому обществу инвалидов, Белорусскому товариществу инвалидов по зрению и другим заинтересованным встретиться для того, чтобы обсудить организацию работы добровольцев на участках, обучить их.

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Оно объединяет более 35 тыс. юношей и девушек по всей стране.-0-