Волонтеры БРСМ проведут более 250 благотворительных мероприятий ко Дню защиты детей

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры движения "Доброе сердце" проведут более 250 благотворительных мероприятий во время республиканской акции БРСМ к Международному дню защиты детей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

Благотворительная акция "День защиты детей с БРСМ", символом которого стали сердце и раскрытые ладони, проходит с 25 мая по 5 июня. "В эти дни волонтеры движения "Доброе сердце" проведут по всей стране более 250 благотворительных мероприятий для воспитанников детских домов, детей с особенностями развития, маленьких пациентов больниц", - рассказали в пресс-службе.

Например, в День защиты детей волонтерский отряд "Рука в руке" первичной организации БРСМ Жемчужненской средней школы Барановичского района организует в городском социально-педагогическом центре с детским приютом театрализованный праздник с элементами клоуно- и изотерапии, вручением сладких подарков. Волонтеры сводного отряда Ельской районной организации БРСМ устроят для детей с ограниченными возможностями фотосессию. В Клецке в родильном отделении центральной районной больницы пройдет акция БРСМ "Дети - цветы жизни", во время которой активисты общественного объединения поздравят мам с рождением малышей.

Главная задача акции, приуроченной к Международному дню защиты детей, заключается в оказании адресной и шефской помощи детским учреждениям. Она нацелена также на сохранение традиций милосердия, развитие волонтерства.-0-