Волонтеры со всей страны приняли участие в учениях ПСО "Ангел"

Учения прошли 1-3 июля на базе отдыха в Осиповичском районе. Программа предусматривала ознакомление участников со спецоборудованием для оказания помощи в поиске без вести пропавших и заблудившихся в лесу. Кроме стандартного набора из бинокля, фонарей, навигаторов и прочего, новым были рации с GPS, которые только недавно появились в "Ангеле". Они позволяют координатору отслеживать местонахождение поисковой группы на карте в режиме онлайн.

"Считаю это просто прорывом в безопасности и повышении эффективности поисковых мероприятий. Такая техника значительно повышает время реагирования, оперативность оказания помощи и эвакуации человека, найденного в лесном массиве. И это вообще новые технологии, которые сейчас только набирают обороты", - подчеркнул руководитель "Ангела" Сергей Ковган. Он добавил, что такими же системами пользуются правоохранительные органы и пограничники.

Участники учений могли познакомиться и со специальной машиной отряда, на базе которой можно развернуть штаб, установить и подключить специальную антенну для радиосвязи. Среди транспорта поисковиков также квадроцикл и лодка, с помощью которой отрабатывались правила помощи на воде. После осмотра оборудования и техники волонтеры со специальной подготовкой провели мастер-класс по оказанию первой помощи. А для детей добровольцев организован своеобразный "полевой детский сад", где ребят знакомят с правилами безопасности и занимают, пока учатся и тренируются взрослые.

Волонтеров "Ангела", которые прибыли из различных регионов Беларуси, также обучали использованию компаса и навигационного оборудования, учили правильному поведению в лесу, было и занятие по практике ночного поиска. Второй день учения предусматривал отработку и закрепление полученных знаний на практике, а вечером - общение с психологом на тему "Психоэмоциональная разгрузка после поисковых мероприятий". Основным событием последнего дня стало итоговое занятие по поиску людей в лесу.

Сергей Ковган напомнил основные правила поведения в лесу, отметив важность контроля за детьми. "Если родители идут в лес с детьми, то нужен очень жесткий контроль. Потому что все чаще по обращениям мы видим - буквально на секунду взрослый отвернулся или сказал пройти сто метров до машины, чтобы что-то взять, и в этом промежутке где-то ребенок свернул не туда и потерялся", - подчеркнул руководитель отряда.

Республиканские слеты волонтеров "Ангела" проводятся регулярно. В этом году учения собрали около сотни человек из различных регионов страны. "Мы стараемся использовать весь тот опыт, что приобрели за годы работы, познакомить с техническими средствами и новшествами, которые сейчас используются и направлены на улучшение поиска без вести пропавших людей. Также проводятся и региональные учения - их проходит значительно больше. В каждом регионе собирают единомышленников, чтобы они на месте повышали уровень подготовки, - рассказал Сергей Ковган. - На республиканских же основное то, что приезжают наши самые подготовленные специалисты и каждый из них делится своими навыками. Все это в том числе для того, чтобы региональные координаторы могли полученную информацию в будущем донести у себя в регионе тем, кто сюда не смог приехать".

Материал подготовлен в рамках информационного проекта совместно с МТС.-0-