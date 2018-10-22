Волонтеры стран СНГ обменяются опытом работы на международном молодежном форуме в Баку

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный форум волонтеров пройдет в Баку с 29 октября по 1 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Форум будет проходить в формате пленарных тематических дискуссий, презентаций успешных проектов. Его основные задачи - обмен опытом в сфере использования современных методов и подходов при планировании добровольческой деятельности, развитие сотрудничества между молодежными волонтерскими организациями стран Содружества, создание условий для участия молодежи в волонтерском движении и развития лидерства.

Участие в мероприятии примут молодежные делегации стран Содружества. При этом среди них будут как представители государственных органов, ответственных в своей стране за реализацию молодежной политики, так и лидеры студенческого самоуправления, молодые специалисты, волонтеры и эксперты.

Форум организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана и включен в план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества государств СНГ до 2020 года.-0-