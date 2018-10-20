Вооруженные Силы Беларуси демонстрируют открытость и транспарентность - посол Сербии

20 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вооруженные Силы Беларуси демонстрируют открытость и транспарентность. Такую точку зрения корреспонденту БЕЛТА выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич, который сегодня вместе с другими иностранными дипломатами посещает 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду Северо-западного оперативного командования.

"Это хорошая инициатива двух министров - главы оборонного ведомства Андрея Равкова и руководителя внешнеполитического ведомства Владимира Макея - пригласить послов посмотреть, как живут военнослужащие и как действует бригада. Все открыто и транспарентно. Для меня как для посла и человека невоенного очевидно, что Вооруженные Силы Беларуси выполняют задачи по защите территориальной целостности и независимости страны", - отметил дипломат.

Наряду с этим посол обратил внимание на конструктивное взаимодействие между вооруженными силами Беларуси и Сербии в соответствии с подписанным соглашением о военно-технических контактах между двумя государствами. Он также подчеркнул важность проведения на постоянной основе совместных учений военнослужащих Беларуси и Сербии.

Велько Ковачевич напомнил, что министр обороны Сербии дважды посещал Беларусь, в том числе участвовал в открытии в августе этого года военного атташата при посольстве Сербии в Беларуси.-0-