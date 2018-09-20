Вопрос о генсеке ОДКБ решается в соответствии с регламентом организации - начальник Объединенного штаба

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос о генсеке ОДКБ Юрие Хачатурове решается в соответствии с регламентом организации. Об этом заявил сегодня на брифинге в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Сидоров отметил, что он не уполномочен комментировать ситуацию вокруг генерального секретаря ОДКБ. "Вопрос решается в соответствии с тем регламентом, который установлен в организации. Как он будет решен - это прерогатива глав государств, Совета коллективной безопасности", - добавил он.

Начальник Объединенного штаба подчеркнул, что ситуация вокруг генерального секретаря организации никак не отразится на проведении предстоящего учения ОДКБ "Боевое братство - 2018".-0-