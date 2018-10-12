Вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатывается - Минтруда

12 октября, Минск Корр. БЕЛТА/. Повышения пенсионного возраста для женщин в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.
"В настоящее время вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатывается", - сказал Валерий Ковальков.
Кроме того, отвечая на вопрос относительно возможного сокращения обязательного страхового стажа для матерей четверых детей, замминистра отметил, что нахождение в отпуске по уходу за ребенком не следует связывать с отсутствием у женщин необходимого для назначения трудовой пенсии стажа с уплатой страховых взносов. "Даже если женщина родила и воспитала четверых детей, значительный (продолжительный) трудоактивный период, который составляет около 40 лет, позволяет ей выработать необходимый стаж для права на пенсию. Отсутствие права на трудовую пенсию, как правило, связано с длительными перерывами в трудовой деятельности с уплатой страховых взносов. Статистика относительно лиц, не приобретших право на трудовую пенсию, не ведется", - добавил Валерий Ковальков.-0-
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