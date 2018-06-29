Вопрос шаговой доступности детских садов будет решен полностью в ближайшие годы - Жарко

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос шаговой доступности детских садов будет решен полностью в ближайшие годы. Об этом заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Василия Жарко, сегодня в целом урегулирован вопрос с обеспечением потребности в местах в детских садах, который не так давно был одним из самых актуальных для населения. Только за 2017 год в стране введено в эксплуатацию 13 новых дошкольных учреждений. С 2018 по 2020 год планируется построить еще 40 новых детских садов, открыть 11 дошкольных учреждений на первых этажах жилых зданий, пять семейных детских садов. Таким образом, в ближайшие годы вопрос о шаговой доступности детских садов будет снят полностью, сказал заместитель премьер-министра.

Беларусь занимает одну из лидирующих позиций среди стран СНГ по уровню дошкольного образования. Достигнутые показатели сопоставимы с наиболее экономически развитыми странами. Почти 76% детей в возрасте до 6 лет получают дошкольное образование, а непосредственно подготовкой к школе занят каждый ребенок.-0-