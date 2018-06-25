Вопрос сокращения декретного отпуска в Беларуси не рассматривается - Ковальков

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос сокращения декретного отпуска в Беларуси не рассматривается. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на тему "Государственная поддержка семей, воспитывающих детей", которая проходит на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время вопрос об изменении порядка предоставления отпуска по уходу за ребенком в Министерстве труда и социальной защиты не рассматривается", - сказал Валерий Ковальков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном сокращении декретного отпуска.

В Беларуси отпуск может быть предоставлен одному из родителей либо другому члену семьи до исполнения ребенку возраста трех лет с выплатой пособия за весь период. При этом отпуск может быть использован полностью либо по частям любой продолжительности как одним из родителей (членом семьи ребенка), так и разделен между ними по их усмотрению.

По словам Валерия Ковалькова, не многие страны практикуют продолжительные отпуска по уходу за ребенком. Например, во Франции отпуск до трехлетия ребенка предоставляется только при рождении в семье второго и последующих детей, а при рождении первенца - до года. В Болгарии декретный отпуск предоставляется до достижения ребенком двух лет, в Германии - 10 месяцев, а в Италии - 6 месяцев.

В России декретный отпуск предоставляется до исполнения ребенку возраста трех лет, но оплачивается только его часть (до 1,5 года), в Эстонии также отпуск предоставляется до трех лет, но оплачивается только 62 недели. В Испании отпуск до трех лет предоставляется без оплаты.-0-