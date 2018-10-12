Вопрос сокращения отпуска по уходу за ребенком не рассматривается - Минтруда

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращать отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в Беларуси пока не планируется. Об этом заявила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Вера Лабкович во время онлайн-конференции на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время вопрос о сокращении отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет не рассматривается", - сказала Вера Лабкович.

Сегодня базой для расчета пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет является среднемесячная заработная плата работников в стране. На воспитание первенца каждый месяц выплачивается 35% среднемесячной зарплаты; на второго и следующих малышей - 40%; на ребенка-инвалида - 45% среднемесячной зарплаты.

Кроме того, по мнению заместителя министра труда и социальной защиты Валерия Ковалькова, увеличение расходов на выплату пособий по беременности и родам, на рождение ребенка и по уходу за ребенком (о чем свидетельствует статистика) не вымывает средства из ФСЗН. "Пособия по беременности и родам, в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет работающим гражданам относятся к выплатам по государственному социальному страхованию. Для обеспечения этих и других выплат, отнесенных к социальному страхованию, наниматели уплачивают взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на социальное страхование в размере 6%, - пояснил Валерий Ковальков. - Эти взносы практически в полном объеме покрывают государственные обязательства по страховым выплатам".-0-