Вопрос увеличения срока безвизового въезда через аэропорт Минск прорабатывается - Грицевич

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос увеличения срока безвизового въезда через Национальный аэропорт Минск прорабатывается, сообщил журналистам заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Работа по продлению срока безвизового пребывания туристов, въезжающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, проводится. Думаю, что до конца года мы увидим результаты", - сказал Виталий Грицевич.

О том, сколько дней туристы смогут находиться в стране без визы, пока не говорится. "С точки зрения увеличения туристического потока интересно увеличение срока до 15 дней, чтобы загрузить наши санатории", - отметил представитель Минспорта.

Всего с начала действия безвизового режима Беларусь через Национальный аэропорт Минск посетили около 120 тыс. туристов. Чаще всего такой возможностью пользовались гости из Германии, Польши, Италии, Великобритании и США. "Отмечается рост пассажиропотока примерно на 22%", - добавил Виталий Грицевич.

Как сообщалось, в феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. С 1 января 2018 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней.-0-