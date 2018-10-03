Вопрос внесения поправок в Договор о создании Союзного государства не рассматривается - сенатор

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос внесения поправок в Договор о создании Союзного государства не рассматривается. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний момент не рассматривается вопрос о корректировке Договора о создании Союзного государства", - сказала сенатор.

Она добавила, что сегодня достаточно механизмов, которые нужно совершенствовать, придать новый импульс, даже переформатировать в рамках действующего Договора о создании Союзного государства. И как раз в этом направлении Беларусь и Россия работают.

Алла Бодак рассказала о подготовке концепции сближения законодательств Беларуси и России. Основными разработчиками документа выступают Постоянный комитет Союзного государства, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, национальные органы двух стран. Подводя итоги годичной работы над документом, парламентарий назвала три основных направления, над которыми необходимо работать в плане сближения законодательства. "Это в первую очередь вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан Беларуси и России, где, считаю, мы достигли наилучших результатов на постсоветском пространстве. Второе направление - создание равных условий хозяйствования для юридических лиц. И третье - цифровизация экономики", - сказала Алла Бодак. Эти и другие вопросы будут обсуждаться на одной из секций V Форума регионов, который пройдет 10-12 октября в Могилеве и Могилевской области.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов подчеркнул, что международная обстановка заставляет интенсифицировать союзное строительство, и стороны ищут для этого соответствующие подходы.

Как сообщалось, в основных и сопутствующих мероприятиях V Форума регионов ожидается участие около 2 тыс. человек. Предполагается, что будет подписано более 70 документов о сотрудничестве - на межправительственном, областном и районном уровнях, а деловые круги заключат контракты не менее чем на $500 млн. Всего же за время существования форума заключено коммерческих контрактов и соглашений на сумму около $930 млн.-0-