Вопросы аграрной политики Союзного государства обсудят на конференции в Горках

4 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы" пройдет 6-7 сентября в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (г. Горки). Мероприятие приурочено к V Форуму регионов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в Совете Республики.

На пленарном заседании рассмотрят формирование инновационных систем животноводства Беларуси и России, в частности, возможности создания единых специализированных селекционно-генетических центров. Речь пойдет и о разработке систем машин сельскохозяйственного назначения, кооперации двух стран в этой сфере. В центре внимания специалистов будут также вопросы развития систем профессионального и высшего аграрного образования в Союзном государстве.

В финале мероприятия участники подготовят предложения в итоговый документ V Форума регионов Беларуси и России.

Во время конференции будет организована выставка продовольственной и технической продукции организаций АПК Беларуси.-0-