Вопросы биоэтики включат в программу медвузов Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы биоэтики и общения с пациентами включат в программу 6-го курса медицинских вузов Беларуси. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно мы изменяем программу подготовки медицинских кадров. Наш пациент сегодня - информированный в вопросах здорового образа жизни человек, который активно ищет сведения о состоянии своего здоровья в интернете. И Минздрав хочет соответствовать потребностям современного гражданина, - сказала Елена Богдан. - В данный момент разрабатывается программа подготовки студентов 6-го курса. Она включает вопросы биоэтики и общения с пациентом и родственниками. Это интересный, на наш взгляд, курс, который позволит дать новые навыки выпускникам".

Ранее в программу подготовки студентов были введены основы ухода за пациентом и основы коммуникативных навыков - уже начиная с 1-го курса.

"Мы гордимся тем, что в медицинские вузы приходят самые подготовленные ребята. Наша задача - создать им в дальнейшем достойные условия труда, чтобы они могли оказывать медицинскую помощь на должном уровне", - подчеркнула Елена Богдан.

Особенно это касается рабочих мест врачей общей практики: продолжается оснащение их глюкометром, офтальмоскопом, специальными приборами для осмотра ЛОР-органов. У врачей общей практики будут кардиографы, на пять врачей планируется закупка систем холтеровского мониторирования (мониторинга работы сердечной мышцы). Все это оборудование позволит диагностировать у пациента заболевания по узким направлениям.

Растет и само количество таких универсалов. По итогам 2017 года 40% врачей-терапевтов работали как врачи общей практики (всего 1174 специалиста). Планируется, что в 2018 году число врачей общей практики вырастет почти до 2 тыс. (60% в системе здравоохранения). "Для этого созданы курсы переподготовки во всех медицинских вузах и БелМАПО, - отметила Елена Богдан. - Мы дополнительно обучаем врачей набору компетенций узких специалистов по направлениям. Это эндокринология, ЛОР, офтальмология, пульмонология, кардиология".

Постоянная работа с первичным звеном медицинских работников, повышение их грамотности и перевод в категорию врачей общей практики напрямую влияют на повышение продолжительности жизни населения. По итогам 2017 года в Беларуси запланированный показатель перевыполнен - достигнут уровень ожидаемой продолжительности жизни в 74,4 года. При этом начинает сокращаться разница между мужчинами и женщинами.-0-