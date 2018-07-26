26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы организации детских площадок урегулируют в Беларуси. Это предусмотрено проектом изменений в технический кодекс установившейся практики "Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки", сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела градостроительства главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Гавриленко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача Минстройархитектуры - совершенствование технических нормативных правовых актов, которые предусматривают развитие комплексной застройки жилой среды. По поручению министра в течение последнего месяца мы полностью проанализировали нормативную базу Минстройахитектуры, МЧС, Минздрава, Минприроды и Минжилкомхоза по дворовым территориям. При анализе были выявлены пробелы в законодательстве по их организации и благоустройству. Для устранения этих пробелов подготовлен проект изменений в технический кодекс установившейся практики "Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки". Надеюсь, что это будет способствовать дальнейшему совершенствованию комплексной застройки жилой среды. Проект направлен на рассмотрение и согласование в Минприроды, МЧС, МВД, Минжилкомхоз и другие госорганы. Планируется, что до 7 августа они его рассмотрят и, надеюсь, к 1 декабря норматив вступит в действие", - сказала Татьяна Гавриленко.

Она пояснила, какие выявленные пробелы планируется устранить. "По дворовым территориям один из вопросов - детские площадки для различных возрастных групп. Если взять действующую нормативную базу, то, к сожалению, мы не увидим градацию детских и взрослых площадок. В проекте изменений в технический кодекс предусматриваются площадки для детей дошкольного возраста, школьного возраста, отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой и спортом, хозяйственные. Будут установлены оптимальные размеры игровых площадок для дошкольного возраста. В качестве аналога мы использовали нормативы, действующие на территории России", - отметила представитель Минстройархитектуры.

Будут урегулированы вопросы, касающиеся ограждения кварталов, ограничения контроль-доступа, видеонаблюдения, видеоконтроля. "Постоянно сталкиваемся с тем, когда сами граждане хотят оградить дворовую территорию, установить видеокамеры либо для подъезда, либо для дворовой территории. В нормативе появится новый раздел, который называется "Безопасность дворовых территорий". В нем описывается, каким образом можно оградить дворовую территорию, как обеспечить контроль, видеонаблюдение. В качестве аналогов мы использовали нормы, действующие в России и Казахстане", - добавила Татьяна Гавриленко.-0-