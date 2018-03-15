Вопросы подготовки к паводку обсуждаются на комиссии по ЧС при Совмине

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы подготовки к весеннему половодью обсуждаются сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Беларуси. Об этом сообщил журналистам перед заседанием заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первый вопрос, который рассматривается на комиссии, связан с паводковой ситуацией. Мы сегодня прогнозируем, что в период с 15 по 25 марта будет активное таяние, соответственно, и движение воды в реках, произойдет подтопление. По прогнозам, около 140 населенных пунктов будут подвержены незначительным подтоплениям. Если говорить о домах, то это более 6 тыс. Это могут быть подвалы, где-то дворы, но, на наш взгляд, не будет таких угроз с высокими уровнями воды, где придется принимать экстренные меры, - сказал вице-премьер. - 6 тыс. домов - это прогноз. Мы планируем, что это будет гораздо меньшая цифра. И подтопления могут быть разные: вода может появиться во дворе или возле домовладения, и это совсем не значит, что какие-то сложности возникнут, определенные неудобства могут быть, но у нас предусмотрены все защитные и упредительные меры".

Соответствующие службы готовы, подготовлены средства первой необходимости, места для эвакуации, если это потребуется, а также подвоз продуктов, отметил заместитель премьер-министра. "Алгоритм расписан каждому ведомству, каждому госоргану - как поступать в данной ситуации. Местные органы власти уже сейчас работают по упредительной части, - сообщил Анатолий Калинин. - Я считаю, что паводковый период мы пройдем спокойно, а если какие-то будут возникать ситуации, то местные власти и подразделения МЧС справятся с ними".

По максимально негативному сценарию в этом году с учетом текущей гидрометеорологической обстановки и течения половодья, а также возможного осложнения паводковой ситуации наиболее вероятны затопления в 43 районах страны, они не будут носить глобального характера. В Брестской области это Лунинецкий, Пинский, Столинский районы. В Витебской - Бешенковичский, Верхнедвинский, Городокский, Лиозненский, Миорский, Оршанский и Сенненский. Гомельская область: Брагинский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Житковичский, Жлобинский, Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Речицкий, Рогачевский, Чечерский районы. Гродненская область: Берестовицкий, Новогрудский, Слонимский и Сморгонский. Минская область: Борисовский, Пуховичский, Столбцовский. Могилевская область: Бобруйский, Климовичский, Костюковичский, Могилевский, Мстиславский, Славгородский, Чаусский, Чериковский, Хотимский и Шкловский районы.

Сложная обстановка ожидается в Гомельской области, где большинство затоплений будет от крупных рек, а также в Могилевской области, где затопления будут наблюдаться в основном от малых рек.

В связи с зимними паводками регистрировались случаи подтопления в Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областях. На сегодня остается затопленным один участок автомобильной дороги Лучицы - Хвойня в Петриковском районе Гомельской области от реки Птичь.

Органы управления по чрезвычайным ситуациям, силы и средства Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в режиме постоянной готовности, сформировано 16 сводных отрядов шестичасовой готовности прибытия в любую точку страны. Для проведения необходимых мероприятий по вскрытию рек ото льда три группы взрывотехнической службы МЧС находятся в готовности в местах своей дислокации. При необходимости будут привлечены взрывники Минобороны - восемь групп.

Своевременно проводится работа по информированию населения с проведением сельских сходов, разъяснением возможных последствий весеннего половодья и необходимых действий населения исходя из складывающейся обстановки.

Для информирования населения в период паводков и половодья о складывающейся обстановке с затоплениями от рек, а также о прогнозируемых затоплениях используется разработанная интерактивная карта, которая доступна на сайтах МЧС, БЕЛТА и Белорусского общества Красного Креста, а также в мобильном приложении МЧС "Помощь рядом". Карта снабжена памяткой для населения в период паводков и половодья. Обновление данных для карты осуществляется ежесуточно.-0-

Фото Рамиля Насибулина.