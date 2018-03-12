Вопросы повышения эффективности нормотворчества обсудят на международной конференции в Минске

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция на тему "Инструменты повышения эффективности нормотворческой деятельности" пройдет в Совете Республики в Минске 14 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

В конференции примут участие члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, представители Конституционного суда, Верховного суда, ряда министерств, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой информации, ученые и зарубежные эксперты.

Участники конференции обсудят актуальные вопросы нормотворчества. Особое внимание будет уделено прогнозированию последствий принятия нормативных правовых актов, критериям эффективности законодательства, проведению научной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Речь также пойдет о пакетном принципе подготовки нормативных правовых актов, оценке последствий их применения.

По результатам работы конференции Советом Республики будут подготовлены рекомендации по повышению эффективности законотворчества для дальнейшего включения их в проект закона "О нормативных правовых актах".

Создание благоприятных условий для стабильного экономического роста и поступательная либерализация ведения бизнеса требуют не только принятия качественно новых прогнозируемых, стабильных законов и иных правовых актов, но и создания более эффективного законотворческого процесса. То есть выстраивания системы взаимосвязанных механизмов, которые обеспечивают максимальное достижение цели принятия нормативных правовых актов и минимизацию ошибок на практике. "Для достижения этой цели Советом Республики внесен ряд ключевых предложений", - отметили в пресс-службе.-0-