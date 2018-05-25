25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы региональной безопасности обсудили Минобороны Беларуси и НАТО, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества - помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олега Воинова с заместителем помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймсом Аппатураем прошла во время форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех".

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества Беларуси и НАТО в военной сфере.-0-